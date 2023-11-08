Motosikletinin plakasını söktü, yoluna tek tekerlek ile devam etti

Kağıthane’de bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta durduğu esnada aracının arka plakasını sökerek yoluna tek tekerlek üzerinde devam etti. İddiaya göre ceza yememek için bu yöntemi uygulayan sürücüyü, trafikte bulunan başka bir aracın kamerası anbean kaydetti.

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Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz ay Kağıthane Cendere Caddesi’nde bulunan kırmızı ışıklarda meydana geldi. Motosikletiyle kırmızı ışıklarda duran bir sürücü, aracından inerek arka plakasını söktü.



Ardından yeşil ışığın yanmasıyla motosikletinin önünü kaldıran sürücü, tek tekerlek üzerinde motosiklet kullandı. Kameralara yakalanmamak adına bu yöntemi kullanan sürücü, trafikte yaptıklarıyla hem kendi hem de diğer vatandaşların canını tehlikeye attı. O anlar trafikte bulunan bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.