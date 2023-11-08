Okul kantinlerinde İsrail ürünlerine boykot! İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazı gönderdi

Gazze Şeridi'nde İsrail'in başlattığı saldırılarda çok sayıda sivil vatandaş katledildi. Bu insanlık dışı gelişmeyle birlikte İsrail ürünlerine boykot çağrısı yükseldi. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla başvurarak, menşei İsrail'e ait ürünlerin kantinlerde satılmamasını talep etti. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul'daki 39 ilçe milli eğitim müdürlüğüne yazı gönderdi.

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İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde başlatılan bombardımanlarda siviller hedef alındı. Çok sayıda çocuk hayatını kaybederken, hastaneler ve camiler de bombalandı.

Bu vahşetin ardından tüm dünyada İsrail ürünlerine boykot çağrısı yükseldi. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla başvurarak, menşei İsrail'e ait ürünlerin kantinlerde satılmamasını talep etti.

Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul'daki 39 ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda, Oda'nın talebiyle ilgili olarak tüm resmi kurumlara gerekli duyurunun yapılması, öğretmenevleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otellerinin de gerekli hassasiyeti göstermesi istendi.