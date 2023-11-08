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Lübnan Hizbullahı, Suriye'den yaklaşık 1500 unsurunu çekti

Lübnan Hizbullahı, Suriye'den yaklaşık 1500 unsurunu çekti

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan Lübnan Hizbullahı, yaklaşık 1500 unsurunu geri çekti.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hizbullah, son iki haftada ülkenin çeşitli bölgelerinde Suriye ordusu saflarındaki unsurlarından yaklaşık 1500'ünü Lübnan'a çağırdı.

Hizbullah unsurları, son iki haftada Halep'in batı kırsalındaki 46. Tugay'dan, İdlib'in doğusundaki Serakib, Karrateyin ile İdlib’in güneyindeki Maarratünnuman ve Han Şeyhun, Keferruma, Kefrenbil ve Hizerin bölgelerinden çekildi.

Bu unsurlar, önce Suriye'nin Humus ilinin güneybatısındaki Kuseyr ilçesine, oradan da Lübnan'a geçiş yaptı.

Boşalan yerlere İran Destekli terörist gruplardan, Afganistanlı Fatimiyun ve Bakır Tugayı konuşlandı.

Hizbullah'ın, çekme kararını İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları sonrası alması dikkati çekti.

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