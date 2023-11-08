BIST 7.897
DOLAR 28,52
EURO 30,45
ALTIN 1.803,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zafer Partisi İlçe Başkanı ölü bulunmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı: 1 kadın tutuklandı

Zafer Partisi İlçe Başkanı ölü bulunmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı: 1 kadın tutuklandı

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde iki gündür kayıp olan Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin, aracının yanında ölü olarak bulunurken olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin’den iki gündür haber alınamaması nedeniyle, hakkında arama çalışması başlatıldı. Ramazan Şahin'in (59) cep telefonundan son olarak Ortaca-Fethiye Karayolu Kocabel mevkiinde sinyal alındığı tespit edilince, ekipler olay yerine gitti ve Ramazan Şahin’in aracının yanında cansız bedenini buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ramazan Şahin’in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kan donduran itiraf

Olayla ilgili yapılan tahkikatta Şahin’in kaybolduğu gün bir kadınla birlikte olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan kadın ifadesinde, olay günü Ramazan Şahin ile aralarında tartışma yaşandığını ve tartışmanın şiddetlenmesi ile kendisini kurtarmak için Şahin’in başına taşla vurduğunu, ardında da olay yerinden ayrıldığını, ayrıldığı esnada Ramazan Şahin’in hayatta ve iyi durumda olduğunu söylediği iddia edildi. İfadesinin ardından kadının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor doğrultusunda soruşturmanın devam edeceği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi! Arabası ağır hasar aldı, ünlü şovmenin sağlık durumu nasıl?
Foto Galeri Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi! Arabası ağır hasar aldı, ünlü şovmenin sağlık durumu nasıl? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da 10 kilo 450 gram skunk ele geçirildi
Şanlıurfa'da 10 kilo 450 gram skunk ele geçirildi
Kayseri'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık: 4 şüpheli yakalandı!
Kayseri'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık: 4 şüpheli yakalandı!
İslahiye'de 17 bloktan oluşan deprem konutları teslime hazır
İslahiye'de 17 bloktan oluşan deprem konutları teslime hazır
Pepe, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu
Pepe, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu
Sancaktepe’de ilginç olay, tüm araçlara çarptı sonra kaçtı
Sancaktepe’de ilginç olay, tüm araçlara çarptı sonra kaçtı
Lübnan Hizbullahı, Suriye'den yaklaşık 1500 unsurunu çekti
Lübnan Hizbullahı, Suriye'den yaklaşık 1500 unsurunu çekti
Bir dönem Özlem Öz'ün yanında çalıştı korkunç şeyler söyledi Özlem Özden iddialara yanıt
Bir dönem Özlem Öz'ün yanında çalıştı korkunç şeyler söyledi Özlem Özden iddialara yanıt
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti!
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti!
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan dikilecek
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan dikilecek
Okul kantinlerinde İsrail ürünlerine boykot! İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazı gönderdi
Okul kantinlerinde İsrail ürünlerine boykot! İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazı gönderdi
Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar! 300 suç örgütü çökertildi, 10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar! 300 suç örgütü çökertildi, 10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi
Meral Akşener: Bu ülkeye kazık atan herkesi silmezsem adımı değiştireceğim
Meral Akşener: Bu ülkeye kazık atan herkesi silmezsem adımı değiştireceğim