Pepe, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu

Porto forması giyen 40 yaşındaki Pepe, H Grubu 4. maçında Antwerp’e attığı golle birlikte, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Porto, konuk ettiği Antwerp’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin 90+1. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Pepe, 40 yıl, 8 ay, 12 gün ile Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu. Rekor 63 yıl sonra kırılmış oldu. Bu unvan 39 yıl, 7 ay, 6 gün ile Norveç ekibi Fredrikstad formasıyla Willy Olsen’de bulunuyordu.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli savunmacı, Devler Ligi’nde 116. maçını geride bırakırken, toplamda 4 kez gol sevinci yaşadı ve 5 de gol pası verdi.