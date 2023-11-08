BIST 7.903
DOLAR 28,52
EURO 30,44
ALTIN 1.803,75
HABER /  GÜNCEL

Kuşadası Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmuyor

Kuşadası Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmuyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan Evde Bakım Birimi, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret edip, düzenli olarak kişisel bakım, berber ve kuaförlük hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Abone ol

Üç aydır devam eden hizmetten bugüne kadar 153 kişi faydalandı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Evde Bakım Birimi, kentte yaşayan hasta, engelli ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi kişilere sunduğu hizmetleri çeşitlendirmek amacıyla 3 ay önce kadrosunu genişletti. Bu kapsamda birim bünyesinde berber ve kuaför personeli istihdam edildi. Güvercin Masa’nın 444 71 14 numaralı telefonu üzerinden yapılan başvurular doğrultusunda belirlenen kişileri evlerinde ziyaret ederek kişisel bakımlarını yapan ekip, bugüne kadar 153 kişiye hizmet verdi. Evde Bakım Birimi’nin güler yüzlü ve yardımsever personeliyle verdiği hizmetten faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatını belirledi
TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatını belirledi
Zafer Partisi İlçe Başkanı ölü bulunmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı: 1 kadın tutuklandı
Zafer Partisi İlçe Başkanı ölü bulunmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı: 1 kadın tutuklandı
Şanlıurfa'da 10 kilo 450 gram skunk ele geçirildi
Şanlıurfa'da 10 kilo 450 gram skunk ele geçirildi
Kayseri'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık: 4 şüpheli yakalandı!
Kayseri'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık: 4 şüpheli yakalandı!
İslahiye'de 17 bloktan oluşan deprem konutları teslime hazır
İslahiye'de 17 bloktan oluşan deprem konutları teslime hazır
Pepe, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu
Pepe, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu
Sancaktepe’de ilginç olay, tüm araçlara çarptı sonra kaçtı
Sancaktepe’de ilginç olay, tüm araçlara çarptı sonra kaçtı
Lübnan Hizbullahı, Suriye'den yaklaşık 1500 unsurunu çekti
Lübnan Hizbullahı, Suriye'den yaklaşık 1500 unsurunu çekti
Bir dönem Özlem Öz'ün yanında çalıştı korkunç şeyler söyledi Özlem Özden iddialara yanıt
Bir dönem Özlem Öz'ün yanında çalıştı korkunç şeyler söyledi Özlem Özden iddialara yanıt
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti!
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti!
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan dikilecek
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan dikilecek
Okul kantinlerinde İsrail ürünlerine boykot! İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazı gönderdi
Okul kantinlerinde İsrail ürünlerine boykot! İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazı gönderdi