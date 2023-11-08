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Bayrampaşa'da sokak hayvanları için bakımevi inşa edilecek

Bayrampaşa'da sokak hayvanları için bakımevi inşa edilecek

Bayrampaşa Belediyesi, sokak hayvanları için yeni bir bakımevi inşa ediyor. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan bakımevinde Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner incelemelerde bulundu.

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Bayrampaşa Belediyesi, sokak hayvanları için Cevatpaşa Mahallesi Kıyı Sokak’ta yeni bir bakımevi inşa ediyor. Her detayın düşünüldüğü, toplam bin metrekarelik alana sahip bakımevinde hem klinik hem barınak bulunuyor. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan bakımevinde muayene, röntgen, laboratuvar ve ameliyat hizmeti verilecek. Köpekler için alttan ısıtmalı kafesler, hasta kediler için ise özel bölümler yer alacak.

“Yaratılmış her can bizim için çok değerli”

AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte bakımevinin son aşamaya gelen inşaat çalışmalarını yerinde denetleyen Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Yaratılmış her can bizim için çok değerli. Sokak hayvanları kentimizin en sevimli sakinleri. Tüm can dostlarımız için modern bakımevimizi çok yakında hizmete sunacağız” dedi.

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