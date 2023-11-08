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Niğde'de son 5 yılda bağışlanan organlar 21 kişiye umut oldu

Niğde'de son 5 yılda bağışlanan organlar 21 kişiye umut oldu

Niğde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Organ ve Doku Bağışı Birimi 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası boyunca okullar, hastaneler ve çeşitli kurumlarda açtığı stantla, organ ve doku bağışının önemini anlatarak vatandaşların bağış yapmasını sağlıyor.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan stantta açıklama yapan Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya Niğde’de son 5 yılda 5 kişinin bağışı ile 21 kişiye hayat olduğunu söyledi.
Çetinkaya açıklamasında, "Son 1 yıl içerisinde ülkemizde 30 binin üzerinde böbrek nakli, 700 civarında kalp nakli, 30 binin üzerinde kornea nakli ve 13 binin üzerinde de karaciğer nakli yapılmıştır.

Niğde’de ise son 5 yıl içinde 29 beyin ölümü vakasından 5 tanesinden hasta yakınlarının izinleri ile nakil kararı alınmış, 5 hastadan 21 kişiye de çeşitli organların nakledilmesi ile yeni bir hayat sunulmuştur. Hastane olarak organ naklini çok önemsiyoruz ve herkesin bu konuda üzerine düşen görevi yapması gerektiğini düşünüyoruz. Yeterli sayıya ulaşıldığını düşünmüyoruz ama ülkemizde şu anda 626 bin kayıtlı gönüllü nakil için başvuran birey var ve bu organ nakilleri de Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi ile şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Organını bağışlamak isteyen sağlıklı bireyler, Sağlık Bakanlığı’na, Toplum Sağlığı Merkezlerine, Hastanelere ve Sağlık Müdürlükleri’ne başvurarak daha ayrıntılı bilgi alabilir ve organlarını bağışlayabilirler" dedi.

Başhekim Çetinkaya yaptığı açıklamada organ bağışı ile ilgili yanlış bir inanışa da açıklık getirerek, "Ben organlarımı bağışladığım zaman hayatımı kaybettikten sonra zarar verilebilir veya kötü amaçlar için kullanılabilir gibi bir yanlış inanış var ve iş böyle yürümüyor. Organımızı bağışladığımız zaman hayatımız sonlandığında yine yakınlarımızın izni olmadan organ bağışı yapılmıyor, onların yine yazılı izni olması gerekir ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülmektedir" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü Doku ve Organ Bağışı Birim Sorumlusu Sevgi Gökçegöz ise, "3-9 Kasım Doku ve Organ Nakli Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Öğrencilere, çalışanlara bilgilendirme yapıyoruz. Organ naklinin önemini anlatıyoruz. Bu insanlar ilaçla, ameliyatla tedavisi mümkün olmayan hastalıklara sahipler ve bu sebeple ölüyorlar biz de istiyoruz ki organlarınızı bağışlayın ve insanlığa faydanız olsun" dedi.
Hastane Manevi Destek Birimi Sorumlusu Fatih Çınar ise yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Yüksek Kurulunun organ ve doku bağışı konusunda fetva verdiğini söyledi.

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