Özgür Özel seçilince gündeme geldi! Özel sektöre yılda bir promosyon teklifi

Özel sektör çalışanlarının banka promosyonlarını yasalaştıracak yasa teklifi bir yıldır Meclis'te bekliyor. Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından gözler CHP'nin sunduğu yasa teklifine çevrildi. Kasım 2022'de Meclis'e gelen promosyon yasasına dönemin AK Partili Milletvekili İbrahim Aydemir'in de destek verdiği hatırlatılırken, çalışanlar ise yıldan yıla promosyon almayı; bunun da en az enflasyon oranında artırılmasını talep ediyor.

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Bankaların özel sektör için verdikleri promosyonun, çalışanlara aktarılması için CHP, Meclis'e yasa teklifi sunmuştu. Son kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, Kasım 2022'de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Özel sektör çalışanlarının maaşı için şirket, bankayla anlaşma yapıyor; ancak parayı şirket alıyor. Teklifimiz odur ki, aradan şirketi çıkartıyoruz. Maaşı bankadan yatan herkes bankadan promosyonunu da alacak." ifadelerini kullanmıştı.

CHP adına; özel sektörde promosyona yasal güvence için teklifi Özgür Özel Meclis'e sunmuştu.

27 Kasım'daki teklife AK Partili vekillerin de destek olacaklarını açıklaması dikkat çekmişti.

Dönemin AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yaptığı açıklamada "İşçiler daha çok para alsın noktasında ben bireysel olarak söylüyorum sonuna kadar evet yani" demişti.



FOX Haber'de yer alan habere göre; aradan 1 yıl geçmesine rağmen söz konusu yasa teklifi Meclis'te bekliyor. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olarak seçilmesinin ardından gözler yasa teklifinin geleceğine çevrildi.

Çalışanlar ise toplu değil, yıldan yıla promosyon almayı; bunun da en az enflasyon oranında artırılmasını talep ediyor.