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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza; dün gece Bilecik Tugay Komutanlığı 1 Nolu Nizamiye önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi istikametinden kent merkezine emniyet şeridinden seyir halindeki Mehmet T. idaresindeki 26 AEA 803 plakalı motosiklete, Tugay Kavşağı'ndan giriş yapan İsmail Ç. idaresindeki 11 EC 236 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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