Kaza, D-100 kara yolu Saraycık köyü kavşağında meydana geldi. Bolu D-100 kara yolunda sis sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden H.Ç. idaresindeki 45 R 2600 plakalı otomobil, sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sonucu kırmızı ışıkta duran S.G. hakimiyetindeki 14 ACK 140 plakalı otomobil ve N.B'nin kullandığı 06 FE 6641 plakalı kamyona çarptı. 2 araca çarpan otomobildeki yolcu L.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan L.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleyle tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.