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Karaman'da park halindeki minibüs motor kısmından alev alarak yandı

Karaman'da park halindeki minibüs motor kısmından alev alarak yandı

Yangın, saat 03.00 sıralarında Hacıcelal Mahallesi 583 Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde park halinde olan 70 DY 823 plakalı minibüs bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

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Minibüsün yandığını gören vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu. Yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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