Antalya'daki kaçak villa böyle yıkıldı!

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kaçak inşa edildiği tespit edilen ve 3 yapıdan oluşan villa ile önündeki yüzme havuzları yıkıldı.

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Gelemiş Mahallesi Yalıburnu mevkisinde, 760 metrekare alan üzerine bulunan, biri iki katlı, ikisi birer katlı 3 yapılan oluşan villa ve önündeki havuzların, hazine parseline yapıldığı tespit edildi.

İnşaat sahibine tahliye için verilen sürenin sonunda villa, Kaş Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

İmar ve Şehircilik, Zabıta, Fen İşleri, Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerinin hazır bulunduğu yıkım işlemi, jandarmanın nezaretinde iş makinesiyle kontrollü şekilde yapıldı.

Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.