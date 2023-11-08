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Albaraka Türk, teminat mektubu işlemlerini dijitale taşıdı

Albaraka Türk, teminat mektubu işlemlerini dijitale taşıdı

Albaraka Türk, teminat mektubu başvurularını dijitale taşıyarak müşterilerine kolaylık sağlıyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, bankacılık sektöründe kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Banka bu kapsamda, teminat mektubunun başvuru sürecinden, muhatabına ulaştırılmasına kadar olan tüm aşamaların kurumsal internet bankacılığı ile dijital ortamda gerçekleştirilebilmesini sağlayan yeni hizmetini duyurdu.

Jet Teminat Mektubu ismi ile lanse edilen bu ayrıcalık ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlanıyor ve zaman tasarrufu sağlanıyor.

Jet Teminat Mektubu çalışması Albaraka Türk'ün kullanıcılarına teminat mektubu süreçlerinde kolaylık kazandırmak amacıyla geliştirdiği bir hizmet olarak öne çıkıyor.

Tüzel nitelikli tüm müşterilerin rahatlıkla faydalanabildiği bu hizmetle birlikte iş dünyasının dijital dönüşümü desteklenerek uzun evrak işlerine hızlı bir çözüm sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Serhan Akyıldız, dünyanın gün geçtikçe daha fazla dijitalleşirken kendilerinin de hizmetlerine sürekli olarak dijital ortamın getirdiği kolaylıkları entegre etmek için çalıştıklarını belirtti.

Akyıldız, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yeni hizmetimiz Jet Teminat Mektubu ile de başvurudan muhataba gönderim aşamasına kadar teminat mektubu sürecini dijital ortama taşıyarak kullanıcı dostu bir deneyim sunuyoruz. Şu anda sadece Kamu İhale Geçici ve Kamu TOKİ İhale Geçici mektupları için Türk lirası cinsinden başvuruları kabul ediyoruz, ancak ilerleyen dönemde bu projeyi daha kapsamlı bir hale getirmeyi planlıyoruz."

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