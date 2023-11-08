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Muşlu aileler, HDP önündeki eylemlerine devam ediyor

Muşlu aileler, HDP önündeki eylemlerine devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini bu hafta da sürdürdü.

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HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Gülbahar Teker, gazetecilere, 4 yıldır Muş ve Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binalarının önünde eylem yaptıklarını söyledi.

Çocuklarını HDP ve PKK'dan istediklerini belirten Teker, "Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eylemimi devam ettireceğim. HDP ve PKK'dan korkmuyorum. Çocuğum gelse de gelmese de ben yine buradayım. Oğlum, beni duyuyorsan gel teslim ol. PKK'nın yanında kalma." dedi.

Baba Halit Altun da evlatlarına kavuşmak için Türkiye'nin her yerinde eylem yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Çocuklarının hasretiyle yaşadıklarını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"12 yıldır HDP ve PKK tarafından çocuklarımız dağa götürülmüş. HDP ve PKK çocuklarımızı bize teslim edinceye kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bunu bilsinler, sesimizi duysunlar. Çocuklarımızı bırakın, elinizi yakamızdan çekin. Yoksa kapılarınızı terk etmeyeceğiz. Dünyaya sesleniyorum, çocuklarımızı HDP ve PKK götürdü."

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum, Osman sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Kimse sana bir şey diyemez. Herkes gelip teslim oluyor. Orada sizin yeriniz yok. Ailenizin yanına gelin. Oğlum için HDP'nin önüne geldim. Çocuktu, okul okuyordu, 15 yaşındaydı, bir bisküvi için ağlıyordu. Oğlum şimdi zalimlerin elinde." diye konuştu.

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