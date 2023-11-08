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Trafikten çekilen 800 bin araç ne olacak? Yediemin için yeni teklif

Trafikten çekilen 800 bin araç ne olacak? Yediemin için yeni teklif

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Yediemin'le ilgili gelişmeler devam ederken, toplamda 1.5 milyon araçtan hacizli olan 700 bin aracın ihaleye çıkması bekleniyor. Trafikten başka sebeplerle çekilen 800 bin araç içinse yeni bir teklif gündemde. Tüm Yediemin Otoparkı Derneği Genel Sekreteri Özdemir, konuyla ilgili açıklamalar yaparken, bu araçların da milli sermayeye kazandırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

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Türkiye'nin gündeminde yer alan son zamanlarda oldukça adından söz ettirmeye devam eden Yediemin ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Haczi olan toplamda 700 bin aracı da içine dahil eden düzenlemeyle ilgili detaylar netlik kazanırken, araçların satışına ilişkin tebliğ 18 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım’da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.gale
   
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uygulamaya dair Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama gelmişti. Hacizli mallara ilişkin detayları paylaşan Bakan Tunç, "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 Kasım’da başlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
   
Bu çerçevede, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Öte yandan, ihaleye çıkacak olan 700 bin aracın, ekspertiz ve bilirkişi raporlarından sonra yılbaşından itibaren satışa sunulması öngörülüyor. Bu sayede ikinci el piyasanın nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.

Yediemin otoparklarında bulunan 1.5 milyon aracın yaklaşık 700 bin tanesinin haciz nedeniyle ihaleye sunulmasının ardından, otoparklarda bulunan 1,5 milyon araçtan bir kısmı ise yıllardır bekliyor.

Çürümeye yüz tutan kalan araçların milli sermayeye kazandırılması isteyen Tüm Yediemin Otoparkı Derneği Genel Sekreteri Onur Özdemir, "Biz daha öncede bu konuyu ifade etmiştik. Şu aşamada sadece Adalet Bakanlığı icralık araçlarla ilgili bir start verdi. İcra nedeniyle çekilen tüm araçların, tasfiyesi gerçekleştirilmekte. Kanun çerçevesinde yönetmelik yayınlandı.

Bu sürecin dışarısında başkaca nedenler ile çekilen araçlar söz konusu.
   
Çok sayıda haciz dışında çekilen araçlarımız mevcut. Bu araçlarla ilgili de bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda Maliye Bakanlığının bir çalışma yapmasını istiyoruz. Çünkü çok sayıda otomobil, yıllardır bu otoparklarda alınmadan kalıyor. Bu araçların kamu yararı çerçevesinde milli sermayeye kazandırmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bilirkişi raporunun ardından, ekspertiz raporlarıyla birlikte E-UYAP üzerinden açık arttırmayla satılacak otomobillerin, ikinci el piyasasını etkileyeceği öngörülürken, bakıma ihtiyaç duyan araçlar hem motor ustası, hem de kaportacıları hareketlendirecek.

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