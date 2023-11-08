Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği çocuk öldü!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
Tuğrul Fırat Gökalp'ın (6) kafasına, 29 Ekim'de Dumlupınar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynadığı sırada yorgun mermi isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Gökalp'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.
Küçük çocuk, tedavisi sırasında kurtarılamadı.
Gökalp'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.