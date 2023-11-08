BBP lideri Destici'den Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özgür Özel'e tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "Kongrede hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'in ülkemize düşmanlığı hayat tarzı haline getirmiş suçluları kürsüden selamlamaları CHP'nin milletimizin köklerinden ne ölçüde kopmuş olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

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Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP genel başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek, seçimin hayırlı olmasını diledi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na değinen Destici, şunları söyledi:

"Kongrede hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'in, ülkemize, devletimize, milletimize düşmanlığı hayat tarzı haline getirmiş, küresel emperyalizmin Türkiye'deki yıkıcı faaliyetlerinin oyuncağı olmuş suçluları kürsüden selamlamaları, kongre kazanmak ve bir kısım delegenin oyunu alabilmek için bu tip bir yanlışa sarılmak zorunda kalmış olmaları, Cumhuriyet Halk Partisinin milletimizin köklerinden ve gerçeklerden ne ölçüde kopmuş olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi."

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Destici, İsrail'in, bir terör örgütü yöntemiyle yürüttüğü sivillere yönelik saldırıların herkesin vicdanını kanattığını söyledi.

İsrail'in savaşın ikinci ayına girerken Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürdüğünü ifade eden Destici, şimdiye kadar 55 cami, 3 üniversite ve 3 kilisenin yıkıldığını, sivillerin tedavi gördüğü 16 hastane, 32 sağlık ocağı, 27 ambulans ve 105 sağlık merkezinin doğrudan İsrail ordusu tarafından hedef alındığını dile getirdi.

"ABD başta olmak üzere Batı, bu soykırımın destekçisidir"

Destici, İsrail'in 220 okulu hedef aldığını, saldırılarda 40 bin konutun tamamen yıkıldığını, 220 bin konutun ise kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Yaşananlar savaş suçudur ve soykırımdır. Bunu başka şekilde ifade etmek mümkün değildir. ABD başta olmak üzere Batı, bu soykırımın destekçisidir." dedi.

Bu soykırım karşısında herkesin elinden geleni yapması gerektiğine işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Tüm Arap ve İslam ülkeleri, bu soykırıma ve katliamlara karşı net bir tavır ortaya koymalıdır. İsrail ile tüm ilişkiler kesilmelidir. Batı'ya petrol ve gaz sevkiyatı durdurulmalıdır. ABD, İsrail'e olan desteğini çekmediği sürece Arap ve İslam ülkelerinde bulunan tüm ABD üsleri kapatılmalıdır ve en önemlisi İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir barış gücü oluşturularak bu katliama, soykırıma 'dur' denmelidir. Ayrıca Arap dünyası, siyonist İsrail'e karşı her alanda harekete ve harekata geçmelidir."

Destici, 10 Kasım'da, Kurtuluş Savaşı'nın komutanı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 85. ölüm yıl dönümü dolayısıyla yad edileceğini ifade ederek, milletin en önemli değerlerinden olmasının yanı sıra mücadelesiyle hem Türk dünyası hem de dünya mazlumları için umut ışığı olan Atatürk'ü ve şehitleri rahmetle andığını belirtti.