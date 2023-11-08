Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.