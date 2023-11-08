Dilan Polat’ın eşi Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Harçlık dediği para şoke etti

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeye Günaydın ulaştı. Seda Nur Günaydın'ın haberine göre birçok ilde üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 aracı ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyleyen Engin Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu, yıllara göre artışların kazancının artmasından ve enflasyon artışından kaynaklandığını söyledi.