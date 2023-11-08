Dilan Polat’ın eşi Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Harçlık dediği para şoke etti
Polatlar soruşturmasında şok edici detaylar çıkmaya devam ediyor. Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları soruşturma dosyasında yer aldı. Tutuklanan Engin Polat, verdiği ifadede hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için şu savunmayı yaptı: "25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım."
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeye Günaydın ulaştı. Seda Nur Günaydın'ın haberine göre birçok ilde üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 aracı ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyleyen Engin Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu, yıllara göre artışların kazancının artmasından ve enflasyon artışından kaynaklandığını söyledi.
Banka hareketlerinde tespit edilen Dilan Polat'a gönderdiği 2 milyonu "karımın ihtiyaçları" olarak adlandıran Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu ise "harçlık" olarak nitelendirdi.
Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu'nun bilirkişi tarafından yapılan bilirkişi incelemesinde birden fazla kişiyle komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili ise Engin Polat, bu durumdan haberi olmadığını ifade etti.
Polat'ın 76 yaşındaki anneannesinin üzerine 4 şirket kurduğu saptanmıştı. Bu şirketlerden bir tanesi de DP Güzellik Kozmetik Şirketi'ydi. Şirketin, Fekpen Plastik isimli firmadan 150 milyon lira değerinde gerçek bir alış ve satışı olmayan sahte fatura temin ettiği belirlendi.