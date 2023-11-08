Hasarlı binalarda yöresel ürün üretime başlanacak

Hatay’da yaşayan depremzede Müfide Yılmaz, binalardan geriye kalan enkaz alanlarında yöresel ürünler üreterek hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de hayata dair umudunu yitirmiyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yaralar sarılıyor. Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi 62 yaşındaki Müfide Yılmaz, yaklaşık 40 yıldır yöresel ürünler üretiyor. Asrın felaketinin ardından hayata dair umudunu yitirmeyen Yılmaz, enkaza dönen memleketinde ümitlerini yeniden yeşertti.

Yılmaz, iş yerinin yanında bulunan binaların yıkılmasıyla ortaya çıkan enkaz alanlarına ocak kurarak yeniden üretime başladı. Hayata tutunma azmiyle takdir toplayan kadın, işini zevkle yaptığını söyledi. "20 yaşından beri yöresel ürünler yapıyorum, 4 çocuk annesiyim, onları büyütüp okuttum" Evlatlarını ürettiği yöresel ürünlerle okuttuğunu ifade eden Yılmaz, "20 yaşından beri yöresel ürünler yapıyorum, 4 çocuk annesiyim onları büyütüp okuttum. Şimdi kendi geçimim için çalışıyorum. Depremden sonra çok stresliydim içimiz acıdı ve dağıldık daha sonra karar verdim işime dönmem gerektiğini ve sıkıntımı bu şekilde atlatabilirim diye düşündüm.