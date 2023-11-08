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Milan taraftarı eski kalecileri Donnarumma'nın kafasına sahte para yağdırdılar

Milan taraftarı eski kalecileri Donnarumma'nın kafasına sahte para yağdırdılar

Milan taraftarları eski oyuncuları PSG kalecisi Donnarumma'ya gösterdiği tepki maça damga vurdu. İtalyan taraftarlar, Donnarumma'nın fotoğrafını bastıkları paraları futbolcunun üzerine fırlattı.

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Milan'ın PSG'yi 2-1 yendiği maça, İtalyan taraftarların eski kalecileri Donnarumma'ya gösterdiği tepki damgasını vurdu.

İtalyan taraftarlar, PSG'ye transfer olmasından bu yana ilk kez eski takımı Milan'a rakip olan Donnarumma büyük tepki gösterdi.

Taraftarlar İtalyan kalecinin PSG'ye transferi sırasında parayı tercih ettiği yönünde göndermede bulunarak sahte paraları sahaya yağdırdı.

Sahte paraların üzerinden "Dollarumma" ifadesi de yer aldı.

Sahte paralardan elde edilecek olan gelirin yerel futbol okullarına vermek için kullanılacağı öğrenildi.

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