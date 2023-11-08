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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti

 CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, bugün yapılacak devir teslim töreni öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

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Genel Başkan Özel, eşi Didem Özel ile Kılıçdaroğlu'nu Çukurambar'daki evinde ziyaret ederek bir süre görüştü. Kılıçdaroğlu, Özel'i kapıda karşılayarak, kameralara görüntü verdi.

Çıkışta da Kılıçdaroğlu tarafından uğurlanan Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızı ve değerli eşlerini evlerinde ziyaret ettik. Bundan sonra da ilerleyen süreçte Sayın Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi, önümüzü açacak." dedi.

Kılıçdaroğlu çifti tarafından son derece sıcak karşılandıklarını vurgulayan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na nezaketinden ötürü teşekkür etti.

CHP'de devir teslim töreni, bugün saat 17.00'de parti genel merkezinde yapılacak.

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