BIST 7.869
DOLAR 28,51
EURO 30,45
ALTIN 1.799,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da bugün de denize girdiler!

Antalya'da bugün de denize girdiler!

Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler sahilde yoğunluk oluşturdu.

Abone ol

Hava sıcaklığının kasım ayı olmasına rağmen 26 dereceyi bulduğu, deniz suyu sıcaklığının da 25 derece ölçüldüğü kentte, turizm hareketliliği devam etti.

Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı bölgede, bazı tatilciler serinlemek için denize girdi, bazıları da kumsalda güneşlendi.

Konyaaltı sahilinde palmiye ağaçlarının altında yürüyenlerin yanı sıra denizde kano gibi su sporları yapmayı tercih edenler de oldu.

Antalya'da güneşli havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İSKİ duyurdu! 9 Kasım'da 17 mahallede 9 saat su kesintisi yapılacak
İSKİ duyurdu! 9 Kasım'da 17 mahallede 9 saat su kesintisi yapılacak
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a cezaevinden gelen gizemli telefon dinlemeye takıldı! 'Barış Boyun çetesi ile..'
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a cezaevinden gelen gizemli telefon dinlemeye takıldı! 'Barış Boyun çetesi ile..'
Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü!
Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü!
Hasarlı binalarda yöresel ürün üretime başlanacak
Hasarlı binalarda yöresel ürün üretime başlanacak
Mete Kalkavan'la ilgili flaş iddia! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR koltuğundaydı
Mete Kalkavan'la ilgili flaş iddia! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR koltuğundaydı
Tokat'ta tavus kuşu CİMER'e şikayet edildi
Tokat'ta tavus kuşu CİMER'e şikayet edildi
Milan taraftarı eski kalecileri Donnarumma'nın kafasına sahte para yağdırdılar
Milan taraftarı eski kalecileri Donnarumma'nın kafasına sahte para yağdırdılar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti
Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tekstil atölyesindeki cinayette kan parası iddiası
Tekstil atölyesindeki cinayette kan parası iddiası
Tekirdağ'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı!
Tekirdağ'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı!
Palandöken'de bu yıl 2,5 milyon turist hedefleniyor!
Palandöken'de bu yıl 2,5 milyon turist hedefleniyor!