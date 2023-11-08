Antalya'da bugün de denize girdiler!

Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler sahilde yoğunluk oluşturdu.

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Hava sıcaklığının kasım ayı olmasına rağmen 26 dereceyi bulduğu, deniz suyu sıcaklığının da 25 derece ölçüldüğü kentte, turizm hareketliliği devam etti.

Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı bölgede, bazı tatilciler serinlemek için denize girdi, bazıları da kumsalda güneşlendi.

Konyaaltı sahilinde palmiye ağaçlarının altında yürüyenlerin yanı sıra denizde kano gibi su sporları yapmayı tercih edenler de oldu.

Antalya'da güneşli havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.