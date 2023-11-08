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İSKİ duyurdu! 9 Kasım'da 17 mahallede 9 saat su kesintisi yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İSKİ duyurdu! 9 Kasım'da 17 mahallede 9 saat su kesintisi yapılacak

İstanbul'da, yarın Bağcılar ve Esenler'de bazı mahallelerde 10.00 ila 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılması planlanıyor.

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İSKİ'den yapılan açıklamada, Mahmutbey Terfi Merkezi'nde iyileştirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Çalışmalardan dolayı Bağcılar ve Esenler'de bazı mahallelere yarın saat 10.00 ila 19.00 arasında su verilemeyeceği aktarılan açıklamada, kesinti yapılacak mahalleler şöyle sıralandı:

"Bağcılar ilçesinde Fevzi Çakmak, Demirkapı, Yüzyıl, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Yenimahalle ve Mahmutbey mahalleleri. Esenler ilçesinde Tuna, Oruç Reis, Turgut Reis, Havaalanı, Fatih, Birlik, Kemer ve Tekstilkent mahalleleri."

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