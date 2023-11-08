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Deprem bölgesindeki davalarda yeni usul: Bakan Tunç detayları tek tek anlattı

Deprem bölgesindeki davalarda yeni usul: Bakan Tunç detayları tek tek anlattı

Maraş depremlerinden etkilenen illerdeki hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yeni dönemin ayrıntılarını açıklarken, dava dilekçelerinin 15 gün olan ilk inceleme süresi 10 güne indirildiğini bildirdi.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde yüzbinlerce vatandaşın hayatı altüst oldu. Depremden etkilenen 11 ilde hayatı normale döndürme çalışmaları deva ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde kabul edilen 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a dair açıklama geldi.

Tunç, kanunun depremlerden etkilenmiş olan 11 ilde yargısal süreçlerin hızlandırılması ile ilgili olarak düzenlemeleri de içerdiğini belirterek hak sahipliği ile ilgili işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yeni bir usul uygulanacağını ifade etti.

Bakan Tunç, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Dava dilekçelerinin 15 gün olan ilk inceleme süresi 10 güne indirilecektir. İdarelerce 30 gün içinde verilmesi gereken savunma dilekçesi 15 gün içinde verilecek, savunma dilekçesinin verilmesi veya bu sürenin geçmesi ile dosya tekemmül etmiş sayılacak ve karar aşamasına geçilebilecektir. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin verilen kararlara itiraz edilemeyecektir. Keşif ve bilirkişi incelemesi, dosyanın tekemmülünden sonra yapılabileceği gibi ilk incelemeyi müteakiben de yapılabilecek, keşif ve bilirkişi süreçleri hızlandırılacaktır.

Duruşma yapılması, tarafların istemi ve mahkemenin kararına bağlı olacak. Bu davalar tekemmülünden ve diğer işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacak. Bu davaların istinaf aşamasında da benzer şekilde etkin ve hızlı bir şekilde karar verilebilmesi sağlanacaktır."

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