Ankara Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü 10 Kasım'da özel bir konserle anacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılı dolayısıyla özel bir senfonik konser verecek.

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ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, Antonio Pirolli'nin orkestra şefi, Sibel Güçlü'nün başkemancı olduğu konser, Opera Sahnesi'nde 10 Kasım'da saat 20.00'de düzenlenecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci vefat yılı dolayısıyla "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri"nin ilk bölümünde besteci Johannes Brahms'ın 1. Senfonisi, ikinci bölümünde Beethoven'ın 7. Senfonisi seslendirilecek.