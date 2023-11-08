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HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ankara'daki belediyelerimizi koruyacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ankara'daki belediyelerimizi koruyacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ankara'da mevcut belediyelerimizi koruyacağız. Ama üzerine kimsenin aklına hayaline getirmeyeceği bir başarı koymak zorundayız." ifadesini kullandı.

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Manisa ziyaretinin ardından Ankara'ya dönen Özel, Esenboğa Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, bundan sonraki süreçte mümkün olduğu kadar protokolü azaltacaklarını belirtti.

Zorlu bir kongre süreci geçirdiklerine işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Öncesinde üzüldüğümüz, kırıldığımız şeyler oldu, söylenmeyecek şeyler söylendi, olmayacak yakıştırmalar yapıldı. O işin yapısal sorunlarını parti içinde konuşuruz, bir daha böyle şeylerin hiçbir CHP'liye asla yapılmaması için, hiç kimseye o sözlerin söylenmemesi için gerekli tedbirleri almak boynumun borcu. Hep beraber iktidara gitmek durumundayız. Ankara'da mevcut belediyelerimizi koruyacağız. Ama üzerine kimsenin aklına, hayaline getirmeyeceği bir başarı koymak zorundayız. Bunun için size güveniyoruz, örgütümüze güveniyoruz. Ankaralıların, CHP'deki değişimin Türkiye'de bir büyük değişime dönüşmesine yönelik umutlarına güveniyoruz."

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