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Sümeyye Erdoğan Bayraktar oturma eylemine katıldı

Sümeyye Erdoğan Bayraktar oturma eylemine katıldı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'nin Filistinliler için düzenlediği sessiz oturma eylemine destek verdi.

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Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Eminönü Meydanı'nda başlattığı 3 günlük sessiz oturma eylemi, Sultanahmet'te 8'inci gününde devam ediyor.

Türkçe, İngilizce ve İbranice "Filistin'de çocuklar ölüyor", "Katil İsrail" yazılı dövizler taşıyan kadınların bugünkü eylemine katılan Bayraktar, eyleme KADEM'le birlikte 74 sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini söyledi.

KADEM olarak Filistin'in yanında olduklarını göstermek için Sultanahmet'te olduklarını aktaran Bayraktar, "İsrail bir aydır bütün insani değerleri, bütün uluslararası hukuku çiğneyerek masum insanları katletmeye devam ediyor. Bir ay içinde 10 binden fazla masum insan ne yazık ki katledildi ve bu sayı her gün artıyor." dedi.

Erdoğan, İsrail'in buradaki tek amacının Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması ve kendilerinin o topraklara yerleşmesi olduğunu belirtti. Bu uğurda masum canı almanın, insanları katletmenin İsrail için hiçbir sorun olmadığını, birçok Filistinli politikacının dile getirdiğini aktaran Erdoğan, "Bizler halklar olarak, vatandaşlar olarak, sivil toplum gönüllüleri olarak bu zulüm karşısında sessiz kalamayız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, dünyada milyonlarca insanın ayağa kalkarak Filistin'in özgürlüğü için haykırdığını vurgulayarak, STK'lerin üzerine düşen görevin ellerinden ne geliyorsa yaparak, Filistin'in yanında olduğunu göstermek ve İsrail zulmüne karşı durmak olduğunu söyledi.

Zaman zaman gençlerin kendisine "Ne yapabiliriz?" diye sorduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bütün bunların yanında onlara diyorum ki, 'Arkadaşlar alanınız her neyse ne konuda beceriniz varsa ne konuda çalışıyorsanız o alanda bir numara olun. Çok iyi olun, üretin ve üretmeye devam edin.' Çünkü iyi insanlar kötüyle mücadele edebilmek için kötülerden daha üstün daha liyakatli olmak zorunda. Her zaman dünyada nerede bir mazlum varsa onun yanında olmuş bir ülke olarak, hakkı savunmuş bir ülke olarak Türkiye'nin de bağımsızlığı, güçlü olması bizlerin çokça çalışmasına, çokça üretmesine bağlı."

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Sözcüsü Hatice Karasakız da eylemlerinin Sultanahmet'in ardından farklı şekillerde devam edeceğini söyledi.

Eyleme, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Müslüman olup Türkiye'de yaşayan Kanadalı İngilizce öğretmeni Jenny Molendyk Divleli, STK temsilcileri ve gönüllüler katıldı.

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