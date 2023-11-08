Çınarcık suyu için çalışma, 9 koldan başlıyor

Bursa’ya 2060 yılına kadar susuzluk yaşatmayacak olan ‘Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi’nin herhangi bir aksamaya uğramadan, kısa zamanda tamamlanması için ihaleyi kazanan 9 ayrı firma ile sözleşme imzalandı.

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İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda altyapının yenilenmesinden mevcut kaynakların korunmasına, ağaçlandırmadan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına kadar önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Barajı suyunun kente getirilmesi için fiziki çalışmaları, yüklenici 9 firma ile sözleşme imzalanmasıyla resmen başlatmış oldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) sağlanan 150 milyon Euro’lik krediyle hayata geçirilecek proje kapsamında, 68 kilometre isale hattı, 3 adet su deposu ve günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa edilecek. Bursa’da kuraklığın en yoğun hissedildiği 2019 ve 2022 yıllarında bile Bursaları susuz bırakmayan Büyükşehir Belediyesi’nin, 2060 yılına kadar kente susuzluk sorunu yaşatmayacak proje, 9 ayrı yüklenici ile tamamlanacak.