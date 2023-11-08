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Ruslar Amasra'yı çok seviyor! Kruvaziyere atlayıp geliyorlar

Ruslar Amasra'yı çok seviyor! Kruvaziyere atlayıp geliyorlar

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na ulaştı. Rus turistler, plajlar güneşlenip denize girdi.

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Bartın'ın Amasra ilçesine 954 yolcu ve 452 kişilik mürettebatıyla gelen Panama bandıralı gemi, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Rusça yazılı Amasra broşürleri verildi. Turistler daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçiren turistler, fotoğraf çekerek doğal güzellikleri kayıt altına alıyor.

Ziyaretçilerin bir kısmı ise UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin, akşam saatlerinde Ordu'ya hareket edeceği öğrenildi.

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