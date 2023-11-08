İşadamı, sevgilisini ve kızını öldürüp intihar etti! Evlilik teklifini kabul etmemiş...

İSTANBUL Bağcılar’da iş insanı Barbaros Tüzün, bir yıldır birliktelik yaşadığı Filiz Akçay ve kızı Selin Akçay’ı silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Akçay’ın diğer kızı ise olaydan 20 dakika önce staj için evden çıkınca öldürülmekten kurtuldu.

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İstanbul'da dehşet! İşadamı, birlikte yaşadığını ve kızını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Bağcılar, Bağlarbaşı Mahallesi 40. Sokak 38/5'teki evde 48 yaşındaki Filiz Akçay, Sakarya'da vinç kiralama şirketi sahibi Barbaros Tüzün ile yaşıyordu.

Evlilik teklifini kabul etmeyince...

Tüzün bir süre önce Filiz Akçay'a evlenme teklif etti. Ancak Filiz Akçay evlenme teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Tüzün, Akçay ile tartışmaya başladı. Tartışmaların ardından Filiz Akçay, Tüzün’den ayrılmaya karar verdi.

Konuşmak için geldi, katliam yaptı

Barbaros Tüzün, konuşmak için dün sabah 09.00 sıralarında Sakarya'dan İstanbul'a geldi. Eve girdikten kısa süre sonra silah sesleri yükseldi. Komşular durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri kapıyı açarak içeriye girdi.

Anne ve 14 yaşındaki kızı...

Ekipler, kanlar içerisinde yerde yatan 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Silahla öldürüldüğü tespit edilen kişilerin Filiz Akçay, Barbaros Tüzün ve Filiz Akçay'ın kızı 14 yaşındaki Selin Akçay olduğu belirlendi.

Diğer kızı şans eseri kurtuldu

Akçay'ın diğer kızı ise olaydan 20 dakika önce staj için evden çıkınca öldürülmekten kurtuldu.