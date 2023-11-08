Dilan Polat'ın "Enercii" si de bitti! Her yerden kaldırıldı

Kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın "Enercii" şarkısı müzik dinleme platformları Spotify ve Apple Müzik üzerinden kaldırıldı.Abone ol
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "kara para aklamak", "vergi kaçırmak", "örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklandı.
Dilan Polat'ın Temmuz ayında paylaştığı ve bu zamana kadar 96 milyon kişi tarafından dinlenen "Enercii" şarkısı Spotify ve Apple Music gibi platformlardan kaldırıldı.
Öte yandan tüm dijital müzik platformlarından kaldırılan şarkı yalnızca Dilan Polat'ın YouTube hesabından görüntülenebiliyor.
Dilan ve Engin Polat çifti ''kara para aklamak'', ''vergi kaçırmak'' ve ''örgüt kurmak'' suçlamalarıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
"Enercii" şarkısının sözleri ise şu şekilde;
"Eğlendiriyor beni dedikodularınız
Yüzüme gülüp ardımdan konuşmalarınız
Ne gözünüz tutar ne de beddualarınız
Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız
Görüyorum her köşe başında taklitimi
Utanmadan bir de soruyor benziyoruz di mi
Hadi canım hadi öteye hadi bas geri
Takdir etmek isterdim bu vizyonsuz azmini
Yüzde yüz enerci
Bu nasıl bir sinerji
Tek tek ediyorum hater’larımı alerji
Umurumda mı? değil hiç
Hanginiz ikinci
Allah’ın lütfu bana bitmeyen bu enerci
Yok bende olan yok sende
Kalite gör sayemde
Okunmaz esamen de
Adımın geçtiği hiçbir yerde
Ağzınla kuş tutsan
İstiareye yatsan
Cürmün kadar yer yakarsın canım,ateş olsan
İkinci bir şansın
Belki de olurdu
Milyarda bir olsa da Hindistan’da doğsan
Yüzde yüz enerci
Bu nasıl bir sinerji
Tek tek ediyorum hater’larımı alerji
Umurumda mı? değil hiç
Hanginiz ikinci
Allah’ın lütfu bana bu bir enerci"