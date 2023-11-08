BIST 7.850
DOLAR 28,50
EURO 30,48
ALTIN 1.796,04
HABER /  GÜNCEL

Mehmet Özhaseki duyurdu, TOKİ bin 779 sosyal konutu teslim etmeye başladı

Mehmet Özhaseki duyurdu, TOKİ bin 779 sosyal konutu teslim etmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca inşası tamamlanan bin 779 sosyal konutun hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını, konutların tesliminin ay sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, farklı illerde inşasına başladığı bin 779 konutun yapımını tamamladı. Bu kapsamda Aksaray Sultanhanı 3. Etap'ta 158, Çorum Merkez Kuruçay'da 743, Denizli Baklan'da 94, Erzurum Aziziye Gezköy Mahallesi 1013 Konut Projesi'nde 299, Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi'nde 317, Kars Sarıkamış 3. Etapta 206, Kırşehir Mucur'da 253, Konya Akören 3. Etap'ta 219, Konya Yalıhüyük'te 59 konut olmak üzere toplam bin 779 konutun inşasını tamamlayan TOKİ, anahtar teslimine de başladı. 16 Ekim'de hak sahiplerine verilmeye başlanan konutların teslimi kasım ayı sonuna kadar devam edecek.

"Ülkemize güvenli konut ve işyerleri kazandırmaya devam edeceğiz"
Vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ettiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak bir yandan afet bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırıyor, diğer yandan kentsel dönüşümle ülkemizin yapı stokunu yeniliyor, öte yandan da sosyal konut projelerimizle vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ülke genelinde yapımı devam eden sosyal konut projelerimizden bin 779'unun inşasını bitirdik. Ekim ayı itibariyle anahtar teslimlerine başladığımız konutlarımızı, Kasım sonuna kadar teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize güvenli, iklim dostu ve sıfır atık uyumlu konut ve iş yerleri kazandırmaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocuklar unutmadı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocuklar unutmadı
Trabzon'da üniversite öğrencisi Ümran'ın denizde cansız bedeni bulundu
Trabzon'da üniversite öğrencisi Ümran'ın denizde cansız bedeni bulundu
Temel Karamolloğlu asansör faciası üzerinden hükümete tepki: Mazlumlara güven vermesi mümkün değil
Temel Karamolloğlu asansör faciası üzerinden hükümete tepki: Mazlumlara güven vermesi mümkün değil
Zehirli mantar küçük kızın sonu olacaktı, karaciğer nakli ile kurtuldu
Zehirli mantar küçük kızın sonu olacaktı, karaciğer nakli ile kurtuldu
Ruslar Amasra'yı çok seviyor! Kruvaziyere atlayıp geliyorlar
Ruslar Amasra'yı çok seviyor! Kruvaziyere atlayıp geliyorlar
İşadamı, sevgilisini ve kızını öldürüp intihar etti! Diğer kızına attığı sesli mesaj şok etti
İşadamı, sevgilisini ve kızını öldürüp intihar etti! Diğer kızına attığı sesli mesaj şok etti
Ataşehir’de, cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı
Ataşehir’de, cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı
Trabzon'da "Bilim Şenliği" heyecanı yaşanıyor
Trabzon'da "Bilim Şenliği" heyecanı yaşanıyor
RTÜK'ten Flash Haber TV'ye üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası
RTÜK'ten Flash Haber TV'ye üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası
Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırmışlar!
Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırmışlar!
Dilan Polat'ın "Enercii" si de bitti! Her yerden kaldırıldı
Dilan Polat'ın "Enercii" si de bitti! Her yerden kaldırıldı
Antalya'da öğrencilerin üzerine motosiklet süren şahsa 38 bin TL ceza kesildi
Antalya'da öğrencilerin üzerine motosiklet süren şahsa 38 bin TL ceza kesildi