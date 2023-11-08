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Milas’ta zincirleme trafik kazası, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Milas’ta zincirleme trafik kazası, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk iki kişi yaralandı.

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Kaza, Halil Bey Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 35 GZ 667 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle ani fren yaptı. Fren yapan aracın arkasından 48 FS 004, 48 U 1148 plakalı diğer araçlarda çarparak kazaya karıştı. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri çocuk olmak üzere iki kişi yaralandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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