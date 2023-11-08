Yozgat'ta çölyak hastaları için karabuğday unu üretiliyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde belediye tarafından, Çekerek Irmağı üzerine kurulan su değirmeninde çölyak hastaları için karabuğdaydan un üretiliyor. Çekerek Belediyesi tarafından Çekerek Irmağı üzerine kurulan su değirmeni ile karabuğdaydan glütensiz un üretilerek ilçede bulunan çölyak hastalarının istifadesine sunuluyor.

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Karabuğdayın kıymetli ve pahalı olduğunu da belirten Çakır, Çekerek Irmağı ve Barajı etrafında bulunan belediyeye ait arazilere de karabuğday ektiklerini aktardı.



Çölyak hastalarına destek olmak amacıyla çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Çakır, “Çekerek Belediyemize ait su değirmeninde önceleri ata buğdayından ürettiğimiz unlarla ilgili bir çalışmamız vardı. Şimdi de sindirim ve boşaltım sistemi rahatsızlıkları olan çölyak hastaları için karabuğdaydan un üretimine başladık. Bu belediyemizin sosyal destek projesidir. Bu proje ile ilçemizdeki çölyak hastası olan vatandaşlarımıza destek vermek istiyoruz. Karabuğday unu glütensiz bir un ve normal unu tüketemeyen vatandaşlarımızın ihtiyacı olan kıymetli bir un.



Vatandaşlarımıza destek olmak için baraj etrafındaki arazilerimizde ekmiş olduğumuz ve bundan sonra ekeceğimiz olan karabuğdayı vatandaşlarımızla paylaşıp onlara destek olacağız. Paketlemesi ve kısa zamanda markalaşma süreci de başlayacak, kapasitemizi de artırarak çok daha fazla kişiye ulaşmak gibi maksadımız var. Çekerek Kadın Girişimci Kooperatifi ve Yöresel Ürünler Satış Merkezimizde de ürettiğimiz karabuğday ununu satışa sunmak istiyoruz.” dedi.