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Antalya'da deprem oldu! Gece Balıkesir şimdi Antalya! Beşik gibi sallanıyoruz

Antalya'da deprem oldu! Gece Balıkesir şimdi Antalya! Beşik gibi sallanıyoruz

ANTALYA'da 4.5 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 15. 51'deki depremin şiddetini 4.5 olarak açıkladı.

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Antalya'da deprem oldu. AFAD, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:39'da gerçekleşen depremin derinliği 95.4 kilometre olarak ölçüldü.

Gece yarısı Balıkesir sallanmıştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.05'te Balıkesir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklamıştı. Depremin derinliği 4.33 kilometre olarak ölçülürken, deprem İstanbul, Çanakkale ve çevre illerden de hissedildi.

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