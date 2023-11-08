Kars’ta jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

Operasyonda terör örgütüne ait sığınak gömü noktaları imha edildi. Çok sayıda el yapımı patlayıcı hazırlanmasında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Kars İl Jandarma Komutanlığınca kış öncesi terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekiplerince Kağızman kırsal alanında düzenlenen Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi 2023/122 operasyonunda 3 sığınak ve 4 gömü noktası tespit edildi. Tespit edilen sığınak ve gömü noktasında yapılan aramada; 2 Ak-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 1 gündüz görüş dürbünü, 1 sabit telsiz, 1 çatal ayaklı uzak mesafe dürbünü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.



Jandarma ekipleri ayrıca el yapımı patlayıcı düzenek hazırlanmasında kullanılan 2,5 kilo amonyum nitrat, 26 büyük tüp, 4 Walkie Tolkie telsiz, 2 telsiz şarj aleti ve kablosu, 1 sabit telsiz el mandalı, 300 metre kablo, 8 büyük pil, 2 çekiç, 7 murç, 2 kilo motor yağı, 900 gram gres yağı, 1 piknik tüpü başlığı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden incelemeye elverişli malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler patlayıcı madde imha timince patlatılarak imha edildi.



Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Örgüt mensuplarının faaliyetlerini deşifre edip engellemek, bölgemiz içerisinde barınmalarını önlemek maksadıyla, her türlü hava koşulunda, her türlü arazide operasyonlarımıza devam edeceğiz” denildi.