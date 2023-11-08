DSÖ alarm verdi, 2022'de 7,5 milyon kişiye tüberküloz tanısı konuldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir açıklama yaparak dünyanın ikinci ölümcül bulaşıcı hastalığını duyurdu. 2022 yılında dünya genelinde bu hastalık 7,5 milyon kişide tespit edildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın ölümcül ikinci bulaşıcı hastalığına dair açıklamalar yaptı. DSÖ’nün yayınladığı 2023 Küresel Tüberküloz Raporu’nda 92 ülke ve bölgeden verilerin alınarak incelendiği belirtildi. Rapora göre 2022 yılında dünya genelinde toplam 7,5 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu. Bu rakam 1995 yılından itibaren ulaşılan en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. DSÖ 1995 yılından itibaren tüberkülozu küresel takip listesine almıştı.

Açıklanan DSÖ raporunda Covid-19 salgınının ardından 2022’de tüberkülozun teşhis ve tedavi hizmetlerinin yaygınlaşmasında küresel çapta iyileşme görüldüğü kaydedildi. Ancak belirlenen yeni hedeflere ulaşabilmek için küresel çapta hızlandırılmış çalışmaların zorunlu olduğunun altı çizildi.

2020 ve 2021 yıllarında yeni tüberküloz tanısı konan kişi sayısının küresel ölçekte azalmasının yüzde 60’ından fazlasının Hindistan, Endonezya ve Filipinler’deki vaka sayılarının azalması ile ilişkili olduğu belirtildi. Ancak bu azalma eğiliminde süreklilik sağlanamadı. Bu ülkelerdeki vaka sayıları 2022 yılında yükselmeye başladı ve 2019 rakamlarının üzerine çıkıldı.