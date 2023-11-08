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AYM'den dezenformasyon yasası kararı! Yasanın iptali istemini reddetti

AYM'den dezenformasyon yasası kararı! Yasanın iptali istemini reddetti

ANAYASA Mahkemesi, (AYM), "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini oy çokluğu ile reddetti.

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Anayasa Mahkemesi, dezenformasyon yasasının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Özellikle gazetecilerin tepkisini çeken düzenleme AYM'de görüşülürken, Basın Konseyi, ÇGD, Gazeteciler Cemiyeti, TGS, Haber Sen’den oluşan basın meslek örgütleri, söz konusu maddenin iptali için AYM önünde nöbet başlatmıştı.

CHP, kamuoyunda dezenformasyonla mücadele olarak bilinen 7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nla Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurmuştu.

7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 29'uncu maddesiyle TCK'nın 217/A maddesine ekleme yapılarak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ihdas edilmiş, bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştü.

TCK'ya eklenen 217/A maddesi şöyle:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."​​​​​​​

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