BIST 7.850
DOLAR 28,50
EURO 30,48
ALTIN 1.796,04
HABER /  GÜNCEL

Sinop'ta yolun karşısına geçmekte olan yayaya motosiklet çarptı

Sinop'ta yolun karşısına geçmekte olan yayaya motosiklet çarptı

Sürücü ve yayanın yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Y. K.'nin kullandığı 57 FE 786 plakalı motosiklet, Fatih Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmekte olan vatandaşa çarptı.

Motosikletin çarpması sonucu vatandaş yola savruldu. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Y.K. de yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin’in Sichuan eyaletinde gaz tankeri patladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Çin’in Sichuan eyaletinde gaz tankeri patladı, 2 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 hastane ve 34 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 hastane ve 34 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı
Aydın Didim'de vatandaşlar Kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı
Aydın Didim'de vatandaşlar Kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı
Canan Karatay zeytin ve peynir sevenleri uyardı, kısır kalabilirsiniz
Canan Karatay zeytin ve peynir sevenleri uyardı, kısır kalabilirsiniz
Lale Orta, VAR görüntülerini Ali Koç'a gönderdi mi? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye cevap!
Lale Orta, VAR görüntülerini Ali Koç'a gönderdi mi? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye cevap!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptırımlarla Avrupalı şirketlerin uğradığı zararı açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptırımlarla Avrupalı şirketlerin uğradığı zararı açıkladı
DSÖ alarm verdi, 2022'de 7,5 milyon kişiye tüberküloz tanısı konuldu
DSÖ alarm verdi, 2022'de 7,5 milyon kişiye tüberküloz tanısı konuldu
Aydın Didim’de uyuşturucu operasyonu, 27 şüpheli şahıs yakalandı
Aydın Didim’de uyuşturucu operasyonu, 27 şüpheli şahıs yakalandı
AYM'den dezenformasyon yasası kararı! Yasanın iptali istemini reddetti
AYM'den dezenformasyon yasası kararı! Yasanın iptali istemini reddetti
Kars’ta jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi
Kars’ta jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi
Hatay'da Tosyalı Demir Çelik Fabrikasında patlama, 7 yaralı
Hatay'da Tosyalı Demir Çelik Fabrikasında patlama, 7 yaralı
Antalya'da deprem oldu! Gece Balıkesir şimdi Antalya! Beşik gibi sallanıyoruz
Antalya'da deprem oldu! Gece Balıkesir şimdi Antalya! Beşik gibi sallanıyoruz