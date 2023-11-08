Sinop'ta yolun karşısına geçmekte olan yayaya motosiklet çarptı

Sürücü ve yayanın yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Y. K.'nin kullandığı 57 FE 786 plakalı motosiklet, Fatih Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmekte olan vatandaşa çarptı.



Motosikletin çarpması sonucu vatandaş yola savruldu. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Y.K. de yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.