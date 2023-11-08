Aydın Didim'de vatandaşlar Kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı

Aydın'ın Didim ilçesinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken güzel havayı fırsat bilenler Kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

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Ülke genelinde bu yıl hava şartları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Kasım ayında da vatandaşlar sahilleri doldurdu. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler soluğu Altınkum sahilinde aldı. Yalı Caddesine inen vatandaşlar sahilde oturmayı ve yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları da denize girdi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkartırken, "Deniz şu an çok güzel tertemiz ve deniz pırıl pırıl. Burada yaz ve kış aylarında denize girilebiliyor. Kış aylarında da havanın durumu izin verdiği müddetçe denize giriyoruz" ifadelerini kullandı.