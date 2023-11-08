BIST 7.842
DOLAR 28,49
EURO 30,48
ALTIN 1.797,13
HABER /  GÜNCEL

Aydın Didim'de vatandaşlar Kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı

Aydın Didim'de vatandaşlar Kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı

Aydın'ın Didim ilçesinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken güzel havayı fırsat bilenler Kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Abone ol

Ülke genelinde bu yıl hava şartları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Kasım ayında da vatandaşlar sahilleri doldurdu. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler soluğu Altınkum sahilinde aldı. Yalı Caddesine inen vatandaşlar sahilde oturmayı ve yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları da denize girdi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkartırken, "Deniz şu an çok güzel tertemiz ve deniz pırıl pırıl. Burada yaz ve kış aylarında denize girilebiliyor. Kış aylarında da havanın durumu izin verdiği müddetçe denize giriyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Canan Karatay zeytin ve peynir sevenleri uyardı, kısır kalabilirsiniz
Canan Karatay zeytin ve peynir sevenleri uyardı, kısır kalabilirsiniz
Lale Orta, VAR görüntülerini Ali Koç'a gönderdi mi? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye cevap!
Lale Orta, VAR görüntülerini Ali Koç'a gönderdi mi? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye cevap!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptırımlarla Avrupalı şirketlerin uğradığı zararı açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptırımlarla Avrupalı şirketlerin uğradığı zararı açıkladı
DSÖ alarm verdi, 2022'de 7,5 milyon kişiye tüberküloz tanısı konuldu
DSÖ alarm verdi, 2022'de 7,5 milyon kişiye tüberküloz tanısı konuldu
Aydın Didim’de uyuşturucu operasyonu, 27 şüpheli şahıs yakalandı
Aydın Didim’de uyuşturucu operasyonu, 27 şüpheli şahıs yakalandı
AYM'den dezenformasyon yasası kararı! Yasanın iptali istemini reddetti
AYM'den dezenformasyon yasası kararı! Yasanın iptali istemini reddetti
Kars’ta jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi
Kars’ta jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi
Hatay'da Tosyalı Demir Çelik Fabrikasında patlama, 7 yaralı
Hatay'da Tosyalı Demir Çelik Fabrikasında patlama, 7 yaralı
Antalya'da deprem oldu! Gece Balıkesir şimdi Antalya! Beşik gibi sallanıyoruz
Antalya'da deprem oldu! Gece Balıkesir şimdi Antalya! Beşik gibi sallanıyoruz
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
Özgür Özel koltuğu devralıyor! Kemal Kılıçdaroğlu pankartla karşılandı, personelle vedalaştı
Özgür Özel koltuğu devralıyor! Kemal Kılıçdaroğlu pankartla karşılandı, personelle vedalaştı
Milas’ta zincirleme trafik kazası, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı
Milas’ta zincirleme trafik kazası, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı