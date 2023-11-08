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Çin’in Sichuan eyaletinde gaz tankeri patladı, 2 kişi hayatını kaybetti

Çin’in Sichuan eyaletinde gaz tankeri patladı, 2 kişi hayatını kaybetti

Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde park halindeki bir gaz tankerinde yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamada, tankerin üzerindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Ya’an kentinde acil durum biriminin verdiği bilgiye göre, bir otoyol üzerinde yer alan hizmet alanında park halindeki bir gaz tankeri, faciaya yol açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, dün yerel saatle 17.32'de şoför ve yardımcısının tankerin üzerinde çalıştığı sırada sızıntı yaşandığı, saniyeler sonra patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı görüldü.

Feci olayda tanker şoförü ve yardımcısı olay yerinde hayatını kaybetti. Patlama sırasında civarda park halindeki başka bir araç da alev alırken, araçtaki 2 kişi ise yaralandı. Başka bir araçta ise patlamanın şiddetiyle hasar meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve acil durum ekipleri sevk edilirken, alevler 1 saat sonra söndürülebildi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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