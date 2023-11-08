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Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyacak gemi, yarın İzmir'den yola çıkacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyacak gemi, yarın İzmir'den yola çıkacak

Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, Gazzeliler için sahra hastaneleri, ambulans, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak geminin yarın İzmir'den Mısır'a hareket edeceğini bildirdi.

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Şükrü Yorulmaz, malzemelerin toplandığı İzmir Alsancak Limanı'nda, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırılarla birlikte bakanlığın talimatıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yirmi noktada hizmet verebilecek şekildeki sahra hastanelerini donanımlarıyla beraber hazır hale getirdiklerini aktaran Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Hepsini İzmir Alsancak Limanı'na taşıdık. Bununla beraber bölgede yoğun ihtiyaç duyulabilecek 20 ambulansı da hazırladık. Bunları da inşallah gemiyle beraber Filistinli Müslüman kardeşlerimize hizmet verebilecek şekilde en uygun yerlerde işleteceğiz. Bu hastaneler çok önemli. Filistin'de özellikle sağlık altyapısı tamamen yok edilmeye çalışılıyor. Bütün insanlar orada mağdur durumda ve yaralılar bir hastane arıyor. Bu hastanelerimizde her türlü laboratuvar sistemi, görüntüleme yöntemlerimiz, yoğun bakımlarımız mevcut. Her türlü cerrahi operasyon yapılabilecek ameliyathanelerimiz ve ameliyathane kapasitelerimiz mevcut. Yine bu hastanede değişik noktalara daha küçük çaplı, ihtiyaca binaen daha hızlı ve kolay kurulabilir sahra hastaneleri var."

Yorulmaz, söz konusu hastanelerde ameliyathane üniteleri, röntgenler, ultrason cihazları, mobil laboratuvar ünitelerinin bulunduğunu ve bir hastanede gerekli her şeyi oraya götüreceklerini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Sağlık Bakanlığı olarak her zaman olduğu gibi yine bölgedeki mazlum insanlara sağlık hizmeti sunacaklarını aktaran Yorulmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakanlık olarak telefonlarımız kitlenmiş durumda. Sağlık personellerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz sürekli bizi arayıp gidip orada hizmet vermek istediklerini belirtiyorlar. İnsanlar çoluğunu çocuğunu bırakıp orada bu mazlum insanlara yardım etmek istiyorlar. Bu tabii milletimizin farkını gösteriyor. Malzemeler bu gece itibarıyla gemiye yüklenmeye başlanacak. Bir sıkıntı olmazsa inşallah yarın El-Ariş Limanı'na doğru yola çıkacağız."

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