İTÜ öğrencileri solar İHA-Anatolia'yı tanıttı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri tarafından oluşturulan İTÜNOM İnsansız Hava Araçları Takımı'nın yeni projesi solar İHA-Anatolia'nın tanıtımı, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, teknik üniversite olarak en güçlü yönlerinden birinin, öğrenci faaliyetlerinden kulüplere, proje takımlarına her zaman en üst seviyede önem ve değer vermek olduğunu söyledi.

Koyuncu, "Bunu her fırsatta dile getirdiğimiz gibi öğrencilerimizin çalışmalarına elimizden geldiği ölçüde destek vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizle ve çıkardıkları işlerle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin deneyim kazanmasının kendi alanları dışında hem sosyal hem de akademik bilgilerini zenginleştirmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hem kendi alanları hem de ilişkide olduğu ekosisteme dahil olmaları ve deneyim kazanmalarının İTÜ olarak öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Bizlerin bu noktada akademisyen olarak en güzel ödülü, böyle güzel tanıtım toplantılarına, yeni tasarlanan bir ürün için yapılan lansman toplantılarına katılmak oluyor. Öğrencilerimizin tasarladığı kendi emek ve gayretleriyle çalışıp ürettiği bu projeler, gün gelip tanıtım toplantıları ile duyurulduğunda bizler de öğrencilerimizle gururlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut da İTÜNOM'un kendi kendine yeten, kendi arkadaşlarını eğiten, bir süre sonra ilerde belki üstat denilecek seviyeye gelecek ve kendini planlamış bir ekip olduğunun altını çizdi.

Akbulut, "Türkiye'de yapılması gereken ağır sanayi hamleleri gerçekleştirilmiş olsaydı milli teknoloji hamlesi çok daha erken başlayabilirdi." açıklamasında bulundu.

Akbulut, "Bugün arkadaşlar, hepimizin göğsünü kabartacak şekilde güzel bir ürün çıkardı. Dünyaya kendilerini tanıtıp teknoloji vasıtalarıyla birlikte göstermiş oldular. THY Teknik olarak 5-6 yıldır İTÜNOM İnsansız Hava Araçları Takımı'nın sponsoruyuz." dedi.

İTÜNOM Takım Kaptanı Hasan Taha Bağcı ise İTÜNOM'un, 2014 yılında öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak, Türkiye ve dünyaya bir şeyler katmak, insanlık yararına teknolojiler geliştirerek uluslararası ve ulusal yarışmalarla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla kurulan bir proje takımı olduğunu belirtti.

Bu vizyon ve misyonun yıllardır devam ettiğini belirten Bağcı, "Edindiğimiz birikimler ve tecrübeler yeni nesillere aktarılıyor. Yıllardır ulusal ve uluslararası alanlarda büyük işler başardık. Başarmaya da devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

İHA-Anatolia AR-GE projesi Türkiye'de ilk

Verilen bilgiye göre, 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde oluşturulan ve İTÜ'lü öğrencilerden oluşan İTÜNOM'un amacı, insansız hava araçlarını inovatif fikirlerle birleştirerek yeni insansız hava araçlarını Türkiye'ye kazandırmak.

Tanıtım toplantısı düzenlenen solar İHA-Anatolia AR-GE projesi ise daha önce dünyadaki birkaç büyük şirket tarafından yapılmış ancak henüz Türkiye'de yapılmamış bir proje.

Sürdürülebilirlik açısından önemli olan söz konusu solar İHA projesi, fosil yakıt kullanmadan uzun süre uçuş yapabilme fikrinden doğdu ve bu fikirden yola çıkılarak güneş enerji destekli insansız hava aracı yapmak hedeflendi. Takım üyeleri tarafından tasarlanan bu sistemde amaç, uçağın seyir halindeki güç tüketimini minimuma indirip güneş panelleri yardımıyla azami uçuş süresi elde etmek.