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Düzce'de antik kent lösemili çocuklar için turuncuya büründü

Düzce'de antik kent lösemili çocuklar için turuncuya büründü

Düzce Belediyesi Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Konuralp Antik Kenti'ni löseminin farkındalık rengi olan turuncu ışık ile aydınlattı.

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Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, çocukluk çağı kanseri gerçeğine ışık tutmak, hayat kurtaran araştırmaların önemini vurgulamak amacıyla yürütülen farkındalık kapmanyasına katkı sundu.

Etkinlikte tarihi 2 bin 500 yıl öncesine uzanan ve Düzce Belediyesi tarafından kazı çalışmalarının devam ettiği Konuralp Antik Kenti'ni löseminin farkındalık rengi olan turuncu ışık ile aydınlattı.

"Her zaman yanlarındayız"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de farkındalık oluşturmak için bu yıl Konuralp Antik Kenti'mizi lösevin simge rengi olan turuncu ışık ile aydınlattık. Geçtiğimiz yıl da belediyemizin hizmet binasını aynı şekilde turuncu ile aydınlatmıştık.
Turuncu umut ve dayanışmanın canlı bir simgesi, çocukluk çağı lösemi hastalığının rengi turuncu ile anılmaktadır. Lösemili çocuklarımızın yaşam mücadelesinde onların yanlarında olduğumuzu belli etmek için iyilik zincirine katkı sunmak istedik. LÖSEV'in ve lösemili yavrularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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