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CHP'de Özgür Özel dönemi! Mazbatasını aldı ilk sözleri bunlar oldu

CHP'de Özgür Özel dönemi! Mazbatasını aldı ilk sözleri bunlar oldu

CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi, Genel Merkez'deki devir teslim töreniyle fiilen sona eriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki makam odasında mazbatasını aldı ve "Bu odada CHP'nin  8. Genel Başkanı olarak mazbatayı almış olmak büyük onur. " dedi. Özel, devir teslim öncesi Kılıçdaroğlu çiftini evinde ziyaret etti.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, mazbatasını aldı. TBMM'de gerçekleşen törende Özel'e, mazbatasını Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır takdim etti.  Özel yaptığı açıklamada "Bu odada CHP'nin  8. Genel Başkanı olarak mazbatayı almış olmak büyük onur. " dedi. 

Özel, CHP’nin önceki dönem tüm genel başkanlarına ait fotoğrafların odasında bulunduğunu, Kılıçdaroğlu’nun da fotoğrafına odasında yer vereceğini bildirdi. Devir teslim öncesi Genel Başkan Özgür Özel, eşiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. 

Genel Merkez'e dev pankart asıldı

CHP Genel Merkezi’ne Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı dev bir pankart asıldı. Pankartta Özgür Özel imzası ile “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, ülkemize ve partimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” sözleri yer aldı.

CHP personeline veda

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devir teslim töreni öncesi parti personeliyle vedalaştı. Kılıçdaroğlu ile parti çalışanlarının vedalaşma görüntüleri, CHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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