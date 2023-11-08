BIST 7.859
DOLAR 28,49
EURO 30,48
ALTIN 1.796,15
HABER /  MAGAZİN

Kubilay Aka 2 ayda 16 kilo verdi: Zayıflama sırrını açıkladı

Kubilay Aka 2 ayda 16 kilo verdi: Zayıflama sırrını açıkladı

Ünlü oyuncu Kubilay Aka yeni projesi 'Zaferin Rengi' filmi için 2 ayda tam tamına 16 kilo verdi.

Abone ol

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kubilay Aka, yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yakışıklı oyuncu, şimdilerde Fenerbahçe Spor Klübü'nün desteklediği "Zaferin Rengi" filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı filmde Kubilay Aka, “Galip Kulaksızoğlu”na hayat veriyor.

YouTube kanalına konuşan yakışıklı oyuncu, rol için nasıl 16 kilo verdiğini anlattı.

"2 ay boyunca yemek yemedim"

Kubilay Aka, “İki ayda 16 kilo verdim. Çünkü savaştan dönen bir adama hayat verdim. Savaş yıpranmışlığını görmüş olması gerekiyordu. 2 ay boyunca yemek yemedim, spor yaptım. Su bazlı beslenmeye çalıştım. Çorba ve meyve suyu tükettim ve salatalık yedim sürekli…” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Candan kardeşlere şok suçlama! Bahar Candan ve Nihal Candan hakkında 'gizli kasa' iddiası
Foto Galeri Candan kardeşlere şok suçlama! Bahar Candan ve Nihal Candan hakkında 'gizli kasa' iddiası Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayıp öğretmen derede ölü bulundu
Kayıp öğretmen derede ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta Kısık Barajı inşaatı başladı
Kahramanmaraş'ta Kısık Barajı inşaatı başladı
Aysel Tuğluk gözaltına alındı. Demans hastası Tuğluk geçen yıl tahliye edilmişti
Aysel Tuğluk gözaltına alındı. Demans hastası Tuğluk geçen yıl tahliye edilmişti
Gazze için Ankara Kızılcahamam’da 475 bin 855 TL toplandı
Gazze için Ankara Kızılcahamam’da 475 bin 855 TL toplandı
CHP'de Özgür Özel dönemi! Mazbatasını aldı ilk sözleri bunlar oldu
CHP'de Özgür Özel dönemi! Mazbatasını aldı ilk sözleri bunlar oldu
Düzce'de antik kent lösemili çocuklar için turuncuya büründü
Düzce'de antik kent lösemili çocuklar için turuncuya büründü
Konya Akşehir'de uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı
Konya Akşehir'de uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı
İTÜ öğrencileri solar İHA-Anatolia'yı tanıttı
İTÜ öğrencileri solar İHA-Anatolia'yı tanıttı
Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyacak gemi, yarın İzmir'den yola çıkacak
Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyacak gemi, yarın İzmir'den yola çıkacak
Şanlıurfa’da 20 ceylan doğal alanlarına salındı
Şanlıurfa’da 20 ceylan doğal alanlarına salındı
Mardin’de bisiklet sürücüsü otomobilin arka camına saplandı
Mardin’de bisiklet sürücüsü otomobilin arka camına saplandı
Sinop'ta yolun karşısına geçmekte olan yayaya motosiklet çarptı
Sinop'ta yolun karşısına geçmekte olan yayaya motosiklet çarptı