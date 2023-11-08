Kayıp öğretmen derede ölü bulundu

İstanbul Silivri'de 5 gündür kayıp olarak aranan öğretmen Hasan Sezer'in cansız bedeni, evinin yakınlarındaki derede bulundu.Abone ol
İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Merkez Mahallesi'ndeki evinden 3 Kasım Cuma günü çıkan öğretmen Hasan Sezer'den bir daha haber alınamadı.
Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri Hasan Sezer'i arama çalışması başlattı.
Sezer'in cenazesi evinin yakınlarındaki Kula deresinde bulundu.
Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kayıp öğretmenin cenazesini dereden çıkardı. Öğretmen Hasan Sezer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.