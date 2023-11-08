BIST 7.859
DOLAR 28,49
EURO 30,48
ALTIN 1.796,15
HABER /  EKONOMİ

Kahramanmaraş'ta Kısık Barajı inşaatı başladı

Kahramanmaraş'ta Kısık Barajı inşaatı başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlattıklarını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı görselli paylaşımda baraj çalışmasına ilişkin bilgileri aktardı.

26 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerine içme suyu, Tomsuklu OSB'ye sanayi suyu olmak üzere toplam 31,56 milyon metreküp su temini sağlanacağını aktaran Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş'ımızda 1 milyar 22 milyon lira yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Edeler diyarı şehrimizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, üretimdeki gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Aysel Tuğluk gözaltına alındı. Demans hastası Tuğluk geçen yıl tahliye edilmişti
Aysel Tuğluk gözaltına alındı. Demans hastası Tuğluk geçen yıl tahliye edilmişti
Gazze için Ankara Kızılcahamam’da 475 bin 855 TL toplandı
Gazze için Ankara Kızılcahamam’da 475 bin 855 TL toplandı
CHP'de Özgür Özel dönemi! Mazbatasını aldı ilk sözleri bunlar oldu
CHP'de Özgür Özel dönemi! Mazbatasını aldı ilk sözleri bunlar oldu
Düzce'de antik kent lösemili çocuklar için turuncuya büründü
Düzce'de antik kent lösemili çocuklar için turuncuya büründü
Konya Akşehir'de uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı
Konya Akşehir'de uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı
İTÜ öğrencileri solar İHA-Anatolia'yı tanıttı
İTÜ öğrencileri solar İHA-Anatolia'yı tanıttı
Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyacak gemi, yarın İzmir'den yola çıkacak
Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyacak gemi, yarın İzmir'den yola çıkacak
Şanlıurfa’da 20 ceylan doğal alanlarına salındı
Şanlıurfa’da 20 ceylan doğal alanlarına salındı
Mardin’de bisiklet sürücüsü otomobilin arka camına saplandı
Mardin’de bisiklet sürücüsü otomobilin arka camına saplandı
Sinop'ta yolun karşısına geçmekte olan yayaya motosiklet çarptı
Sinop'ta yolun karşısına geçmekte olan yayaya motosiklet çarptı
Çin’in Sichuan eyaletinde gaz tankeri patladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Çin’in Sichuan eyaletinde gaz tankeri patladı, 2 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 hastane ve 34 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 hastane ve 34 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı